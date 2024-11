“Ci ha chiesto di attivare questa clausola”: Kean ha già trovato l’accordo | Se lo fa scappare in diretta SKY

Rivelazione clamorosa sul centravanti della nazionale azzurra, che ha voluto la clausola rescissoria e si appresta già a salutare.

La Fiorentina sta disputando fino ad ora un grande campionato. Al contrario di ogni pronostico infatti la squadra gigliata, sotto la guida di Raffaele Palladino, che non aveva iniziato al meglio la stagione, è nelle zone nobili della classifica, tanto che ambiente e tifosi stanno sognando in grande, e sperano di poter mantenere questo andazzo per tutto l’anno.

Merito appunto del nuovo tecnico, ma anche della società, che è stata in grado di mettere a segno dei colpi importanti per rafforzare la rosa, come ad esempio De Gea, Gudmundsson, Colpani, Bove, Kean e tanti altri. Ad oggi però l’acquisto più importante ed azzeccato è sembrato proprio quello dell’ex calciatore della Juventus.

Il classe 2000 infatti sta giocando benissimo e soprattutto sta siglando diverse reti, rivelandosi così tra i migliori della Serie A nel suo ruolo in questo primo scorcio di stagione. Allo stesso modo poi l’attaccante è riuscito anche a riconquistare la nazionale, con il ct Luciano Spalletti che lo ha richiamato e lo ha messo al centro del nuovo ciclo azzurro.

Novità clamorosa su Kean

Si sa che quando un calciatore si esprime alla grande, le società che si mettono sulle sue tracce sono sempre tante. E anche a Moise Kean sta accadendo lo stesso. Tra voci ed indiscrezioni però nelle scorse ore qualcosa di importante è stato riportato da un dirigente della Fiorentina.

Il direttore generale del club gigliato Ferrari infatti ha rilasciato alcune clamorose dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Conference League tra i Viola e l’Apoel, lasciando tutti senza parole.

Le parole del dirigente che gelano tutti

”Eravamo e siamo convinti di questa operazione. Non è una condizione che amavamo nonostante ci era stata chiesta dall’altra parte, ma abbiamo cercato di concluderla nel migliore dei modi. Si tratta di una clausola di 52 milioni che non vale solo all’estero: è stata fatta perché lui voleva questa garanzia e noi lo volevamo a tutti i costi. Se poi vorrà andare via dovrà dare anche lui il via libera”.

Queste le dichiarazioni di Ferrari, che ha dunque confermato la presenza della clausola e ha rivelato che questa è stata fortemente voluta dallo stesso giocatore. Un segnale che Kean ha ambizioni importanti per il futuro.