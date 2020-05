«La decisione presa dal Direttivo della Lega è stata accolta da noi con estremo disappunto. C’è molto stupore di fronte ad una delibera che penalizza fortemente tutto il mondo dei Dilettanti. Presenteremo ricorso non appena il verdetto divenisse ufficiale e credo che questa ufficialità arriverà a margine del Consiglio Federale del prossimo 3 giugno. Dopo questo passaggio, inoltreremo il ricorso verso una scelta che giudichiamo inaccettabile. Non si può far retrocedere una squadra quando mancano ancora otto giornate alla fine e sono ancora a disposizione 24 punti. Esistevano dunque concrete possibilità di migliorare la nostra classifica. Il campionato era da annullare, senza promozioni e senza retrocessioni. Ricorreremo senz’altro, abbiamo già consultato legali esperti di Diritto Sportivo. Non lasceremo nulla di intentato per far valere le nostre ragioni e agiremo in tutte le sedi». Intervenuto a “TifoChieti.com”, queste le parole del Presidente Antonio Mergiotti.