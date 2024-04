Champions League: spettacolo in Francia, PSG-Barça finisce 2-3. Dortmund ko, l’Atletico Madrid vince 2-1

Si sono appena concluse le due partite di stasera di Champions League, valide per i quarti di finale di andata. L’Atletico Madrid vince 2 a 1 contro il Dortmund grazie ai gol di De Paul e Lino nel primo tempo, mentre i tedeschi ringraziano Haller per una rete preziosa in vista del ritorno. Nel finale la traversa di Brandt salva la formazione madrilena.

Al Parco dei Principi va in scena un altro match spettacolare: tra Psg e Barcellona finisce 2-3. I catalani concludono la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-1 con la marcatura di Rapinha e vanno sotto 2-1 ad inizio ripresa per via dei sigilli di Dembele e Vitinha. Gli uomini di Xavi ristabiliscono la parità numerica grazie alla doppietta del numero 11. Al 77′ la rete di Christensen firma l’ennesimo ribaltone della serata e permette al Barcellona di vincere in trasferta la gara d’andata.