Il match valido per i quarti di finale di Uefa Champions League tra Lipsia e Atletico Madrid si è appena concluso con il punteggio 2-1. A passare in vantaggio per primi erano stati i padroni di casa con Olmo, ma nella ripresa a pareggiare i conti ci aveva pensato Joao Felix. Al minuto 87′ però, Adams ha regalato ai tedeschi il sogno della semifinale.