Champions League, al via gli ottavi di finale: Mediaset ha scelto la gara in chiaro

Martedì 13 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League Lipsia-Real Madrid.

Questi tutti gli appuntamenti di martedì 13 febbraio 2024:

Lipsia-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Copenaghen-Manchester City, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Partita Mediaset Champions – Gli appuntamenti di mercoledì 14 febbraio

PSG-Real Sociedad, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin