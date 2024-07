Catanzaro, UFFICIALE: ecco Giovanni Volpe

Il Catanzaro ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Volpe, ormai ex centravanti del Potenza. Di seguito la nota del club:

“Il primo acquisto per la stagione 2024/25 dell’US Catanzaro è l’attaccante Giovanni Volpe. Napoletano classe 2002, ala sinistra di grandi qualità tecniche e atletiche, Volpe ha giocato nelle ultime cinque stagioni nel Potenza, squadra in cui ha esordito a 17 anni e con cui, nonostante la giovane età, ha collezionato 118 presenze in campionato. Nell’ultima stagione ha disputato 39 gare tra campionato, Coppa Italia e Playout, segnando cinque reti. Si lega al Catanzaro a titolo definitivo con un contratto triennale”.