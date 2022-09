Un Antonio Cassano senza peli sulla lingua quello ospite di Fedez e Luis Sal a “Muschio Selvaggio”. L’ex attaccante della Sampdoria ha parlato così del mestiere del calciatore:

«Gli atleti fanno fatica a fine carriera? Fanno fatica quelli che buttano via i soldi, però se uno è cretino e guadagna anche 30 milioni e rimane senza soldi a me non fa pena perché se sperperi tutti i soldi sei un co***ne. Il nostro non è un lavoro, è divertimento. Lavoriamo per 2 ore al giorni. Non sono populista, ma fai sport per due ore al giorno, ti diverti e le altre 22 ore fai il ca**o che ti pare e piace. Lo sport non è un sacrificio, è una passione, guadagni tanti soldi per non fare un ca**o. C’è gente che lavora tutto il giorno per 2-3 mila euro al mese e si fa un culo come una capanna. Io fino a 17 anni non avevo una lira, poi gioco per due ore e mi riempio di soldi, poi sono io che faccio i sacrifici? O quello che si sveglia alle sei del mattino e lavora fino alla sera?»