Antonio Cassano, ex attaccante della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sulla cessione del club blucerchiato tirando nuovamente in ballo Massimo Ferrero.

Ecco le sue parole durante il podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez e Luis Sal:

«Ferrero presidente? Te lo tieni te come presidente. Il mio presidente era Garrone. Viperetta l’ho avuto la seconda volta. Se tu gli chiedi dove gioca la Sampdoria? Non gliene frega niente. Un personaggio clamoroso. Ferrero era in galera, poi è uscito, ora ‘sta con i domiciliari per bancarotta. Ma non per la Sampdoria, meno male. La Sampdoria ora è in vendita da una vita. Però lui vuole i soldi».