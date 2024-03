Caso Acerbi-Juan Jesus, Biasin: «Fosse accaduto in B se ne parlava giusto per 3 minuti»

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato a Tvplay del caso Acerbi-Juan Jesus soffermandosi specialmente sull’intervista rilasciata dal giocatore nerazzurro a “Il Corriere della Sera“. Di seguito le sue parole:

«Lui aveva voglia e necessità di parlare. La società avrebbe preferito il silenzio ma lui voleva dire la sua e ha scelto di passare per il Corriere della Sera, il quotidiano più importante d’Italia. Per me ha fatto un autogol, io sono convinto che lui sia consigliato male a livello comunicativo. Le 0 giornate di squalifica sono un male per lui, continuo a dirlo. Tra 3-4 anni quando si parlerà di questa stagione dell’Inter, Acerbi potrebbe essere messo in disparte. Un gesto da Juan Jesus e Acerbi? Devono essere loro a decidere in caso, basta con iniziative di facciata anche da parte della Lega. Comunque si è creata una confusione incredibile anche in base al fatto che i protagonisti siano del Napoli e dell’Inter, dunque una questione di tifo. Se lo stesso episodio fosse accaduto in B se ne parlava giusto per 3 minuti».