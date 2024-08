Call urgente: Ibrahimovic ha un appuntamento su Zoom per chiudere la trattativa | 15 milioni di euro

Il Milan è pronto a chiudere una importante trattativa, Ibra sta per piazzare il colpo: affare da 15 milioni di euro

Una conference call urgente che può finalmente segnare il destino del calciatore. Appuntamento a cui Zlatan Ibrahimovic non può assolutamente mancare. Ed il motivo è fin troppo serio: si valuta, infatti, l’arrivo dell’atleta nel club rossonero in questa calda sessione estiva.

Mancano pochissime settimane alla chiusura del calciomercato ed il Milan ha intenzione di chiudere le faccende, sia in entrata che in uscita, quanto prima. Possibilmente ancor prima dell’inizio del campionato, ma a quanto pare i tempi si allungheranno ancora.

In campo è pronto a scendere Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente è pronto a partecipare alla call insieme ai vertici alti del club detentore del cartellino del giocatore che interessa al ‘Diavolo‘.

Un passaggio inevitabile prima che venga effettuato lo scambio di documenti sia da una parte che dall’altra. Stiamo parlando di un affare dal valore di 15 milioni di euro. Una cifra che non spaventa i rossoneri.

Milan, prima la call e poi l’affondo: Emerson Royal ad un passo

Emerson Royal è sempre più vicino al trasferimento al Milan. Il nazionale della ‘Selecao’ vuole, a tutti i costi, lasciare la Premier League per provare una nuova esperienza all’estero. Il suo entourage, infatti, è in stretto contatto con il club di via Aldo Rossi per cercare di trovare un accordo. La volontà del calciatore è fin troppo chiara: vuole solamente il Milan e nessun’altra squadra.

Come citato in precedenza i rossoneri sono pronti ad offrire 15 milioni di euro, più 2 di bonus. Non 3 come vorrebbero gli ‘Spurs’ per facilitare le cose. A prescindere dalle cifre, però, la cosa certa è che l’affare si concretizzerà. Molto presto il team italiano potrà contare sull’ex Barcellona come nuovo rinforzo difensivo sulla fascia destra. Una ottima entrata per il club inglese che non vuole puntare più su di lui.

Milan-Emerson Royal, finalmente ci siamo: a breve la firma

L’interessamento del Milan per il calciatore non è di certo nato questa stagione. Sono ben tre anni che la società segue, anche con un certo interesse, il difensore. Quando militava nel Barcellona è stato ad un passo dal vestire i colori rossoneri, ma per una serie di motivi l’affare non è mai andato in porto.

Adesso, però, le cose stanno per cambiare. Nel frattempo, sui social network (in particolar modo su Instagram), buona parte dei tifosi del Milan stanno iniziando a seguirlo e commentare sotto i suoi post. Accordo dalla durata di quattro (o cinque) anni da 3 milioni di euro (più bonus) a stagione.