Se Francia e Spagna hanno deciso per lo stop del campionato, con l’assegnazione del titolo rispettivamente a Lione e Barcellona, Germania e Inghilterra stanno lavorando per ripartire fra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Secondo quanto riferito da Kicker.de infatti la Frauen Bundesliga dovrebbe riprendere il 29 maggio prossimo e concludersi il 28 giugno (come in Italia anche in Germania si devono disputare solo sei giornate) con la Coppa Nazionale che slitterà in piena estate con i quarti che si giocherebbero il 3 giugno, le semifinali una settimana dopo e la finale, a Colonia, il 4 luglio.

Per quanto riguarda l’Inghilterra invece si sta ragionando a una ripartenza a inizio giugno con la possibilità che le squadre per le sei settimane che serviranno a chiudere la stagione siano ospitate in una sede centrale dove far disputare tutte le 45 partite mancanti e limitare al minimo gli spostamenti dei vari club. Secondo la BBC una decisione definitiva sarà prese entro il 25 maggio.