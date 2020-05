Come si legge su “Tuttosport” Cairo è stato molto chiaro con il ds Vagnati a proposito del futuro di Andrea Belotti: “Non è in vendita”. E’ questo il messaggio che il presidente ha chiesto di riferire a tutti i dirigenti interessati al Gallo, a cominciare dalla Fiorentina che è stata l’ultima in ordine di tempo a bussare alla porta granata per chiedere informazioni. Anche Milan, Napoli ed Everton sono interessate, ma la risposta sarà per tutti la medesima.