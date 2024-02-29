Brescia-Palermo: arbitra Rutella. Le designazioni arbitrali della 28^ giornata
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 3 marzo.
SUDTIROL – LECCO Sabato 02/03 h. 14.00
SANTORO
CAPALDO – CATALLO
IV: ANDENG
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI MARTINO
TERNANA – PARMA Sabato 02/03 h. 14.00
COLLU
SCARPA – SEVERINO
IV: GIACCAGLIA
VAR: VALERI
AVAR: TREMOLADA
BRESCIA – PALERMO Sabato 02/03 h. 14.00
RUTELLA
CECCON – RICCI
IV: GAUZOLINO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
ASCOLI – REGGIANA h. 16.15
GUALTIERI
BOTTEGONI – MINIUTTI
IV: LEONE
VAR: MIELE
AVAR: PEZZUTO
BARI – SPEZIA h. 16.15
MONALDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: CREZZINI
VAR: DIONISI
AVAR: LONGO S.
CITTADELLA – PISA h. 16.15
GHERSINI
GALETTO – CAVALLINA
IV: LUONGO
VAR: NASCA
AVAR: MAGGIONI
COMO – VENEZIA h. 16.15
ZUFFERLI
BERTI – D’ASCANIO
IV: PERRI
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
COSENZA – CATANZARO h. 16.15
FABBRI
CIPRESSA – BAHRI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
FERALPISALO’ – SAMPDORIA h. 16.15
COSSO
LOMBARDO – NIEDDA
IV: GASPEROTTI
VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – CREMONESE h. 18.30
MARCENARO
LIBERTI – PAGLIARDINI
IV: BOZZETTO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO