Brescia-Palermo: arbitra Rutella. Le designazioni arbitrali della 28^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 29, 2024

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 3 marzo.

SUDTIROL – LECCO Sabato 02/03 h. 14.00

SANTORO

CAPALDO – CATALLO

IV: ANDENG

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

 

TERNANA – PARMA Sabato 02/03 h. 14.00

COLLU

SCARPA – SEVERINO

IV: GIACCAGLIA

VAR: VALERI

AVAR: TREMOLADA

 

BRESCIA – PALERMO Sabato 02/03 h. 14.00

RUTELLA

CECCON – RICCI

IV: GAUZOLINO

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

 

ASCOLI – REGGIANA h. 16.15

GUALTIERI

BOTTEGONI – MINIUTTI

IV: LEONE

VAR: MIELE

AVAR: PEZZUTO

 

BARI – SPEZIA h. 16.15

MONALDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV: CREZZINI

VAR: DIONISI

AVAR: LONGO S.

 

CITTADELLA – PISA h. 16.15

GHERSINI

GALETTO – CAVALLINA

IV: LUONGO

VAR: NASCA

AVAR: MAGGIONI

 

COMO – VENEZIA h. 16.15

ZUFFERLI

BERTI – D’ASCANIO

IV: PERRI

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

COSENZA – CATANZARO h. 16.15

FABBRI

CIPRESSA – BAHRI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

FERALPISALO’ – SAMPDORIA h. 16.15

COSSO

LOMBARDO – NIEDDA

IV: GASPEROTTI

VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

MODENA – CREMONESE h. 18.30

MARCENARO

LIBERTI – PAGLIARDINI

IV: BOZZETTO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

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