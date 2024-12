Binda: “La lotta salvezza vale quella in alto. Il punto di giornata in serie B”

La Serie B non smette mai di stupire, con una lotta serrata sia al vertice che nella zona salvezza. Come racconta Nicola Binda, esperto della categoria, nella Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la sfida tra Pisa e Spezia rappresenta l’ennesimo capitolo di una corsa al primo posto che non ammette distrazioni. Il Sassuolo, capolista, si trova sotto pressione e dovrà rispondere sul campo, conoscendo già i risultati delle dirette inseguitrici.

Il messaggio del Pisa è chiaro, e oggi anche lo Spezia proverà a mettere pressione alla capolista, che scenderà in campo conoscendo già il risultato delle sue inseguitrici. La verifica contro la Sampdoria non è semplice, sia perché Sottil non può permettersi di perdere ulteriore terreno, sia perché arriva dopo la pesante sconfitta subita a San Siro in Coppa Italia. Sassuolo, dunque, se ci sei, batti un colpo.

Ma questa volata al vertice, di altissimo livello, sta facendo passare in secondo piano uno scenario altrettanto avvincente nella parte bassa della classifica. È vero che il Südtirol è in caduta libera, ma oggi si affida con grande determinazione a un terzo allenatore per cercare di restare in corsa fino alla fine. È vero anche che il Cittadella è in un momento buio e atteso da una sfida complicata a La Spezia, ma guai a considerarlo già fuori dai giochi.

La lotta per la salvezza si preannuncia decisamente avvincente, quasi quanto quella per la Serie A. Un campionato che continua a regalare emozioni sia in testa che in coda, in una stagione che promette battaglie fino all’ultimo respiro.