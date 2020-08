Dopo sette lunghi anni di permanenza a Napoli, José Maria Callejón lascerà gli azzurri il prossimo 31 agosto. Il calciatore spagnolo sembrava destinato a tornare in patria, ma nell’edizione odierna de “Il Mattino” è stata svelata un’autentica bomba di mercato.

l Benevento pare che stia cercando di piazzare il colpo Callejón in vista della prossima sessione di calciomercato. I Sanniti hanno intenzione di costruire una squadra molto attrezzata per la Serie A 2020/21, per evitare di ripetere la retrocessione vissuta nel corso del campionato 2017/18. Il desiderio dello spagnolo di restare in Campania potrebbe avere la meglio, e su questa volontà del giocatore sembra che stiano facendo leva il direttore sportivo delle StreghePasquale Foggia e l’ex compagno di squadra presso i partenopei Christian Maggio. Una trattativa complessa ma non impossibile, e che potrebbe avere risvolti interessanti nelle prossime ore.