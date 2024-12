Bedin nuovo presidente della Lega. Guarascio: «Vogliamo far crescere la Serie B con riforme innovative»

Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega Serie B. Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha mandato i suoi auguri al neo eletto attraverso la seguente nota pubblicata sul sito ufficiale del club rossoblù:

“La Lega Serie B ha un nuovo Presidente, dopo un periodo di confronto serrato si è scelto di convergere sulla figura di Paolo Bedin, al quale rivolgiamo l’augurio di buon lavoro. Allo stesso tempo ringraziamo il Presidente uscente Mauro Balata per il lavoro svolto in questi anni. Adesso, ritrovata quella compattezza che auspicavamo a prescindere dalle nomine, puntiamo a far crescere la Serie B attraverso riforme innovative che sono sempre più impellenti”.