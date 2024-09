Bari, Lella si presenta: «Essere qui è una fonte di grandi stimoli»

Nunzio Lella, nuovo acquisto del Bari, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla stampa e alla città.

«Sono stato contentissimo quando c’è stato l’interesse del Bari, non ho dubitato un secondo. È stata un’emozione grandissima esordire sabato. Questa maglia l’ho inseguita per tanti anni perché sappiamo cosa è successo nel fallimento. Io ho cercato di dare il massimo per la squadra, una grande soddisfazione personale.

Darò il 100%, sono riuscito a vincere il campionato per 2 volte. Porterò la mentalità vincente, non mi pongo obiettivi personali, ma penso all’aspetto di squadra e magari vincere un trofeo. Così è stato negli ultimi anni.

Io ascolto il mister, poi quello che mi dirà di fare farò. Posso fare tanti ruoli in campo, sono un giocatore fisico, ma mi piace anche attaccare e dare il suo supporto in fase offensiva. Mi piace la mezzala, con Di Francesco stavo giocando a 2 a Venezia. Non ho problemi, dove vorrà farmi giocare lo farò al 100%.

Non è stato facile lasciare Bari. È normale che c’è stato un dispiacere il giorno del fallimento. Ora possiamo trasmettere anche ai nostri compagni cosa voglia dire giocare a Bari. Avevo tantissima voglia di giocare per questa maglia. Essere qui è una fonte di grandi stimoli. Da barese ci sono e sono raddoppiati. Volevo sentirmi un giocatore importante, avere responsabilità può solo che piacere. Darò il massimo e spero di fare bene qui».