Bari, Casillo spegne le speranze: «Non compreremo il club»

Pasquale Casillo, presidente e AD dello sponsor del Bari, ha parlato a Corriere.it smentendo ogni interesse verso il club.

«Siamo molto soddisfatti delle sponsorizzazioni sportive, sia del Milan sia del Bari, del quale siamo main sponsor: ci hanno fatto crescere nei mercati di riferimento, al nord e al sud. Perché noi abbiamo un mercato molto simile al retail, solo che le nostre farine le comprano i fornai, i pizzaioli e i pasticceri, più che le famiglie. Comprare il Bari? No, perché gestire una squadra di calcio è un mestiere che bisogna saper fare. E noi non sappiamo farlo né abbiamo aspirazione a saperlo fare. E poi, il calcio non è neanche il mio sport preferito, sebbene mi piaccia molto come momento integrativo, anche nelle nostre bakery all’interno degli stadi. Ma preferisco il basket Nba e il tennis…».