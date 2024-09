Balotelli si scaglia contro Zvonimir Boban: «Ma chi è? Mi sta sul ca**o, sembra che sappia tutto lui»

Durante la puntata di Vox to Box, trasmissione in onda sul canale Twitch di Controcalcio, Mario Balotelli non ha risparmiato parole dure nei confronti di Zvonimir Boban, ex campione croato e dirigente calcistico. L’attaccante italiano, noto per il suo temperamento, ha criticato aspramente l’atteggiamento di Boban, accusandolo di arroganza e presunzione nel suo modo di esprimersi.

«Il modo che ha di parlare non lo condivido. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro. Boban ce l’ha un po’ con tutti», ha proseguito il calciatore, sottolineando come l’ex dirigente del Milan tenda a imporre le proprie opinioni sugli altri.

Le critiche di Balotelli si concentrano soprattutto sull’intervento di Boban riguardo a Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille ed ex tecnico della Roma. Secondo l’attaccante, Boban si sarebbe permesso di suggerire come Fonseca dovesse svolgere il proprio lavoro, gesto che Balotelli ha definito inaccettabile: «Il modo che ha di parlare sembra che lui sappia tutto e che gli altri siano tutti scemi».

L’attacco diretto di Balotelli a Boban ha subito fatto il giro del web, dividendo l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi supporta il calciatore italiano, trovando eccessivo l’atteggiamento critico e diretto di Boban; dall’altro, molti difendono l’ex campione croato, riconoscendogli una profonda conoscenza calcistica e una carriera di successo sia come calciatore che come dirigente.

Non è la prima volta che Balotelli si esprime senza filtri su colleghi e personaggi del mondo del calcio, alimentando discussioni e dibattiti. Tuttavia, questo scontro con Boban potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle polemiche tra il calciatore e le alte personalità del calcio internazionale.

«Se lui ha un’idea, può dire: ‘mister, che dici se provavi a fare così’. Il modo in cui parla, come lo dice: ma chi c*** sei?. Mi sta sul ca***, posso dirlo? Ti attacca con quell’aria di superiorità, per forza di deve dare sulle scatole. Se critichi con superiorità, vaffan****» ha aggiunto SuperMario che ha criticato le recenti parole dell’ex centrocampista croato.

Poi è intervenuto anche Emiliano Viviano che ha dato ragione a Balotelli: «C’è modo e modo di dire le cose. Puoi avanzare un tuo pensiero, ma non dire ‘chiaramente è così o non è così’. vuol dire che stai proponendo la tua oggettività e non va bene».

Enzo Raiola: «Balotelli a Palermo? Quando parliamo dei rosanero, parliamo di un’A2, non di una B»