Ballotta: «Palermo squadra forte, il Modena è stato bravo a rimettere in piedi una partita indirizzata»

Marco Ballotta, ex portiere del Modena, si è soffermato sul prossimo impegno della squadra di Bisoli contro il Sassuolo, derby valido per la decima giornata di Serie B. Di seguito la sua analisi, ripresa da Parlandodisport.it:

«La stagione è iniziata diversamente. Il Sassuolo ha iniziato zoppicando ma i veri valori adesso stanno uscendo. Il Modena invece è un po’ altalenante. La cosa strana è che subisce tanti gol, nonostante Bisoli abbia storicamente una fase difensiva arcigna. Nei derby i valori si equilibrano. Ho visto dal vivo la gara contro il Palermo. Sono stati bravi a rimettere in piedi una partita indirizzata e contro una squadra forte. Credo che il Modena possa arrivare nella parte sinistra della classifica. La squadra c’è. Devono essere bravi a non abbattersi nei momenti difficili. Sicuramente serve cambiare qualcosa, una quadratura diversa. Credo che l’equilibrio di squadra sia ancora precario. Forse Bisoli non ha gli interpreti giusti per il suo modo di difendere. Quando il mister avrà tutto l’organico a disposizione potremmo dare un giudizio sulla forza del gruppo. Gagno è stato bravo a parare un rigore in un momento cruciale della partita. Io, però, l’estremo difensore non lo valuto solo dai penalty».