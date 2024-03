Arriva il Palermo. Lecco, solo 2 reti in casa nel 2024

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulla gara che giocherà contro il Lecco.

Entrambe vivono un momento tutt’altro che semplice in campionato, ma sul piano realizzativo il 2024 di Lecco e Palermo è praticamente antitetico: se i rosa infatti vantano un rendimento offensivo tra i migliori della Serie B (19 reti da gennaio e secondo miglior attacco a quota 51, -2 dal Parma), i blucelesti nel nuovo anno la porta l’hanno vista ben poco.

Eclatante il dato nelle partite casalinghe: l’ultimo gol su azione al Rigamonti-Ceppi risale infatti al 26 dicembre 2023 (2-1 al Südtirol), da lì in poi le uniche marcature sono il rigore di Lepore contro il Pisa e l’autorete di Venturi per il Cosenza, ma entrambe le gare si sono concluse 1-3. Ora il Lecco, che nei tre match a guida Aglietti non ha segnato né in casa né in trasferta, proverà a rompere il tabù contro il Palermo sfruttandone le fragilità difensive dell’ultimo periodo: toccherà agli elementi di punta trascinare la squadra a una salvezza che al momento appare lontanissima.

Tra questi c’è Crociata, per il quale quella di domenica non sarà una partita come le altre: pur non avendo mai vestito rosanero, l’esterno è nato a San Cipirello (30 km dal capoluogo siciliano) e ha sempre avuto un profondo legame con la piazza. Il gol nel match di andata, festeggiato con un’esultanza contenuta, è l’unico finora di un campionato in cui al pari di molti compagni ha mostrato un rendimento al di sotto delle aspettative: ora proverà a ripetere l’exploit di viale del Fante, consapevole di trovare di fronte un avversario determinato a rilanciarsi in ottica promozione.