Argentina, calcio in lutto: morto a 20 anni Pardal del Tristan Suarez

Una tremenda notizia ha sconvolto il calcio argentino in queste ore. Franco Pardal, calciatore del Tristan Suárez (club di seconda serie), è morto ieri in un incidente stradale nella località di Monte Grande. Aveva solo 20 anni. A renderlo noto è stato il club attraverso i canali social:

“Pardal, che aveva compiuto 20 anni ad aprile ed era stato promosso In prima squadra in questa stagione, ha esordito nella partita contro il Quilmes. Da parte della società vanno le più sentite condoglianze al padre Atilio, ex giocatore del club, alla famiglia e agli amici in questo momento difficile”.