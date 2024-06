Amichevole Italia-Bosnia: Saric parte dal 1′, le formazioni ufficiali

L’Italia si prepara a sfidare in amichevole la Bosnia Erzegovina, match in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli. La sfida contro la Bosnia sarà l’ultima amichevole per gli Azzurri in vista dell’Europeo 2024, nella formazione bosniaca dovrebbe partire dal primo il centrocampista tornato in rosa dal prestito in Turchia: Dario Saric. Le formazioni:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Spalletti.

BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Tahirovic, Saric, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Allenatore: Barbarez.