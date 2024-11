“Alonso? È vero, abbiamo parlato a telefono”: il mercato piloti è completamente impazzito | RITORNO CLAMOROSO

Annuncio incredibile sullo spagnolo, pronto al clamoroso ritorno. La situazione dei piloti in Formula 1 adesso è davvero pazzesca.

In questo weekend torna la Formula 1. Dopo uno stop di tre settimane, coinciso con l’ultima gara del 3 novembre scorso in Brasile, i piloti torneranno in pista per il GP di Las Vegas. Sarà una grande gara quella che ci attenderà, soprattutto perché questa può risultare decisiva ai fini del Mondiale, con Max Verstappen pronto ad alzare al cielo il suo quarto titolo.

Oltre a ciò però ci sono diverse questioni che stanno tenendo banco tra i paddock. Una di queste riguarda quella dei piloti. A quanto pare infatti il mercato di questi è completamente impazzito. A conferma di ciò infatti è arrivata una rivelazione a dir poco clamorosa, che vede coinvolto un grande nome dell’automobilismo.

Si tratta di Fernando Alonso, che a quanto pare ha telefonato direttamente ad una scuderia, ed è pronto ormai a tornare per la gioia dei tifosi e non solo.

Ritorno a sorpresa per Fernando Alonso

Il mercato dei piloti in Formula 1 è stato sicuramente infiammato qualche mese fa, quando è arrivata la notizia che Lewis Hamilton avrebbe corso a bordo di una delle monoposto della Ferrari. Il suo addio ha scatenato ovviamente il caos in casa Mercedes, dove si è subito andati alla ricerca di un sostituto. E’ anche per questa ragione dunque che diversi piloti, vedendosi liberare un posto del genere, hanno cominciato a contattare i massimi organi della scuderia.

In particolare, stando a quanto raccontato da Toto Wolff durante una recente intervista a The Guardian, anche Fernando Alonso sarebbe stato tra coloro che lo hanno chiamato. Di seguito le sue parole. “Quello stesso pomeriggio ho ricevuto telefonate da alcuni altri piloti che erano vicini a Charles Leclerc, mi ha chiamato anche Fernando“.

Un tentativo estremo dello spagnolo

Questo tentativo da parte dell’ex ferrarista mette in risalto tutta la sua volontà di competere per i posti più alti in Formula 1, al netto dell’età. Tuttavia di ciò non se n’è fatto niente.

Alonso infatti dopo non aver trovato alcun accordo con la Mercedes ha rinnovato il proprio contratto con la Aston Martin. La Mercedes invece dal canto suo ha deciso di puntare sul giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli.