Il comune di Messina ha stanziato venti milioni di euro per dare vita a una card da distribuire alle famiglie per le spese di prima necessità e di generi alimentari. Lo ha annunciato il sindaco Cateno De Luca che ha parlato di una delibera che sarà operativa da lunedì. Di seguito l’annuncio del sindaco: “Il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro o da solo, in questo momento. Grazie a una straordinaria risposta delle reti sociali e del volontariato non c’è nessuno che abbia chiesto finora aiuto che non lo abbia ricevuto. Noi nel nostro piccolo lo faremo con questo stanziamento, non daremo soldi ma una card per le spese di prima necessità”. Di seguito il video del sindaco sulla sua pagina Facebook: