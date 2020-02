Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha ufficializzato la sospensione delle attività sportive in Veneto e Lombardia. Ciò comporterà lo stop per le gare di Serie A Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo: «Il Ministro dello Sport Spadafora intende sospendere tutti gli eventi sportivi nelle regioni Veneto e Lombardia. La competenza è del Ministro dello Sport Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive programmate per domani in Lombardia e Veneto.