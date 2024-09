Tuttosport: “Scoppia il caos in Lega B. Così è saltata l’elezione”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caos in Lega B.

La Lega B si trova in un momento di grande caos e divisione, come evidenziato dall’ultima Assemblea elettiva che ha mostrato una spaccatura profonda tra i club. Durante la giornata, alcuni club si sono riuniti prima dell’Assemblea, mentre il Pisa non si è presentato e il Cesena ha partecipato a una votazione per poi saltare la successiva. La Sampdoria si è fatta portavoce di un gruppo che ha raccolto firme per far slittare l’Assemblea elettiva, raccogliendo l’adesione di 9 società.

Nonostante le cinque votazioni, non è stato possibile eleggere un nuovo presidente. Il presidente uscente, Mauro Balata, considerato il favorito, ha raggiunto 11 voti nei primi due turni, quando ne servivano 14, e si è fermato a 10 voti nel terzo turno, quando ne sarebbero bastati 11 per essere rieletto. Beppe Dossena, uno degli altri candidati, si è ritirato durante la giornata, mentre Vittorio Veltroni sembra aver ottenuto il suo appoggio per le prossime votazioni.

La Lega B ha rilasciato un comunicato ufficiale annunciando che una nuova Assemblea elettiva sarà convocata per il 9 ottobre (prima convocazione) e il 10 ottobre (seconda convocazione), durante la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. In quel periodo, si prevede che si discuterà più di politica che di calcio, con l’obiettivo di trovare una soluzione per evitare una deriva che potrebbe compromettere ulteriormente il futuro del campionato cadetto.

Balata dovrà ripartire dagli otto voti a favore ottenuti nell’ultima votazione, in cui ci sono state anche 10 schede bianche e una nulla. La sfida principale sarà quella di ricompattare una Lega sempre più divisa e alle prese con molteplici problemi, tra cui la questione dei diritti televisivi.