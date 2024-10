Tuttosport: “Per il Palermo un punticino in casa Mantova”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul pari del Palermo contro il Mantova.

Il match al Martelli tra Mantova e Palermo è stato intenso ma tutt’altro che spettacolare, con un risultato finale di 0-0 che permette al Mantova di mantenere l’imbattibilità casalinga e al Palermo di restare in zona playoff. Per i biancorossi, il pareggio rappresenta una ripresa dopo la sconfitta contro la Sampdoria, mentre i rosanero rallentano dopo la vittoria in casa contro la Reggiana.

La prima frazione di gioco ha visto poche occasioni, ma è stato il Mantova a costruire qualcosa di più, approfittando delle disattenzioni della difesa siciliana. Il primo squillo è arrivato da Mancuso, che si è trovato a pochi passi dalla porta ma è stato chiuso da Nedelcearu. Poco dopo, Fiori ha tentato di portare in vantaggio i virgiliani, ma Desplanches è stato attento. Il Palermo, lento a trovare spazi, ha rischiato sul finire del primo tempo quando Fiori, in scambio con Mancuso, ha sfiorato il gol.

Nella ripresa il ritmo è aumentato, con il Mantova sempre pericoloso: Mancuso ha calciato alto da ottima posizione, e una rete di Galuppini è stata annullata dal Var per un tocco di mano. Gli allenatori hanno cercato di cambiare le sorti con le sostituzioni, soprattutto Dionisi, che ha visto il suo Palermo sottotono rispetto alle prestazioni recenti. Nel finale, Aramu ha fatto sussultare i tifosi del Mantova con un tiro potente finito di poco fuori. Dopo quattro minuti di recupero, Marinelli ha fischiato la fine, lasciando il Mantova con un pizzico di rammarico per le occasioni sprecate. Ora entrambe le squadre devono guardare avanti al prossimo turno, previsto tra due giorni.