Tuttosport: “Palermo, numeri da paura: Inzaghi vola in vetta e prepara la sfida alla Carrarese. Il Barbera è un fortino”

Il Palermo corre a una velocità impressionante e guarda tutti dall’alto della classifica di Serie B. Sei vittorie nelle prime sette giornate, 19 punti conquistati e un vantaggio già consistente sulle inseguitrici. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, la formazione di Filippo Inzaghi sta andando oltre le aspettative, nonostante un mercato estivo che aveva già consegnato al tecnico una rosa profonda e ricca di qualità.

I numeri certificano il dominio rosanero in questo avvio di stagione. Il Palermo vanta il miglior attacco del campionato con 16 reti realizzate, distribuite tra dieci marcatori differenti, un primato condiviso soltanto con il Pisa. A questo si aggiungono tre vittorie nelle prime quattro trasferte, comprese le ultime due consecutive. Un rendimento che ha permesso ai siciliani di costruire distacchi importanti: cinque punti sul Mantova, appena battuto in trasferta, e sei su Modena e Pisa, appaiate al terzo posto.





Secondo l’analisi di Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, il dato più significativo riguarda il confronto con alcune delle principali candidate alla promozione. I 19 punti del Palermo superano infatti la somma di quelli conquistati da Verona e Cremonese, due formazioni che alla vigilia erano considerate tra le concorrenti più accreditate per il salto di categoria. Una fotografia che rende ancora più evidente la forza mostrata finora dalla squadra di Inzaghi.

Nonostante il vantaggio accumulato, in casa rosanero nessuno considera già raggiunto l’obiettivo. L’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro la Carrarese, che segnerà il ritorno del Palermo al Renzo Barbera dopo oltre un mese di assenza, complice anche la lunga sosta per gli impegni delle nazionali.

Il Barbera, come sottolinea Tuttosport nell’approfondimento firmato da Luigi Butera, rappresenta uno dei principali punti di forza della formazione siciliana. Nel 2026 il Palermo ha infatti costruito una striscia interna di 14 vittorie e un pareggio, senza sconfitte considerando tutte le competizioni. Un rendimento straordinario che la squadra proverà ad allungare contro una Carrarese rilanciata dall’arrivo di Guido Pagliuca in panchina.

Proprio per l’importanza dell’appuntamento, Inzaghi ha chiamato a raccolta i tifosi rosanero, che hanno già dimostrato in numerose occasioni il proprio sostegno riempiendo gli spalti del Barbera. La partita contro i toscani assume un peso particolare anche per il calendario: un successo potrebbe consentire al Palermo di approfittare di eventuali passi falsi delle inseguitrici e presentarsi con ulteriore fiducia alla successiva trasferta contro il Pisa.

Come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, la gara in Toscana avrà un significato speciale anche per Inzaghi, che proprio sulla panchina del Pisa ha conquistato una promozione in Serie A. Un percorso che, per rendimento iniziale, presenta diverse somiglianze con quello intrapreso oggi alla guida del Palermo.

Prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo Carrarese. I rosanero vogliono continuare a correre, consolidare il primato e sfruttare ancora una volta la spinta del Barbera per alimentare un sogno chiamato Serie A.