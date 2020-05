Il Presidente della Turris Antonio Colantonio, conferma, a “Campaniafootball.com”, la volontà di lasciare il timone della Turris al tecnico Fabiano, del quale apprezza soprattutto l’aspetto umano, oltre a quelli sportivi, non ponendo la Serie C come obiettivo finale, ma come punto di partenza. Di seguito le sue parole: «Abbiamo iniziato un processo insieme a mister Fabiano e ne abbiamo altri da percorrere. Chi dice che l’obiettivo era la Serie C? Chi dice che non era qualcosa di più? E’ un prosieguo di un piano, precedentemente chiuso a tavolino. Sono ottimista perché si tratta di chiamare le cose con il proprio nome, ammiro un allenatore con le sue doti da uomo che superano di gran lunga quelle da allenatore, rispetto a tante altre persone che ho incontrato durante il mio percorso non solo nel calcio. Erano 20 anni che la Turris non diventava maggiore – parafrasando alla Serie C-. Apprezzo sia Fabiano che Primicile, mio braccio destro. Entrambi faranno parte del progetto».