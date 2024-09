Supermercato Udinese: adesso i big se ne vanno tutti | Due partenze pesantissime

La squadra friulana è molto in forma ma dei trasferimenti potrebbero cambiare le carte in tavola. Allarmismo ad Udine.

L’Udinese è una squadra che milita in Serie A. In questo avvio di stagione il club ha sorpreso tutti partendo in quarta e conquistando parecchi risultati utili. La rosa è ben formata, i giocatori sono in armonia, in campo i bianconeri riescono a fare il loro gioco. Purtroppo però il campionato è ancora lungo ed il club potrebbe non essere costante. Le top sono sempre dietro l’angolo.

In Serie A ci sono stati parecchi acquisti, le squadre si sono rinforzate ed altre come la Juventus hanno deciso di rivisitare quasi del tutto la rosa. Nel caso della Vecchia Signora, il cambiamento è avvenuto anche in panchina, ragion per cui i friulani devono stare allerta e guardarsi le spalle dal club piemontese.

Potrebbero anche esserci delle partenze che complicherebbero le faccende di Kosta Runjaic, infatti secondo alcune voci il tecnico croato dovrà fare a meno di alcuni calciatori che pare possano lasciare il club. Vediamo di chi si tratta.

In Friuli si dovrà correre ai ripari?

Dopo le ultime partite del Udinese che ha regalato un grande calcio, un giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni: ”Sento forte la fiducia del club e ora sono al miglior livello”. Florian Thauvin è un attaccante francese, e capitano dei bianconeri. Il classe 1993 ha militato in varie squadre fino ad approdare in Serie A nella stagione 2023.

Le principali tappe della sua carriera sono state in Francia con l’Olympique Marsiglia, il Newcastle in Inghilterra e perfino in Messico. Nel suo curriculum il ragazzo può anche vantarsi di aver vinto la Coppa del Mondo in Russia nel 2018 con la Francia, battendo la Croazia per 4-2.

Ottime prestazioni ma potrebbe essere tardi.

L’esterno d’attacco francese ha dichiarato di essere in gran forma e anche secondo il pubblico le sue prestazioni sono di livello. Una domanda rivolta al trentunenne però ha gelato il sangue dei tifosi bianconeri. Un intervistatore infatti pare abbia chiesto al calciatore quanto possa essere piccola per lui una società come quella friulana.

Fortunatamente al ragazzo piace l’ambiente in cui si trova. Le ipotesi di mercato quindi sembrino essere messe da parte momentaneamente. Al termine del campionato vedremo se i bianconeri avranno portato a casa un buon risultato e se Florian Thauvin ci regalerà delle buone prestazioni. In quel momento ci potrebbero pero essere delle offerte fondate che allontanerebbero il calciatore da Udine. Ma non è finita qui: la famiglia Pozzo è in allarme anche per il futuro di Lorenzo Lucca.