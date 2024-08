Sportitalia: “Slitta la chiusura del calciomercato estivo”

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello sul suo profilo X, la FIGC ha deciso di posticipare la chiusura del calciomercato alle ore 24:00 del 30 agosto. Una scelta che promette di sollevare molte discussioni, soprattutto considerando il calendario delle partite in programma per quella stessa giornata.

Infatti, il 30 agosto vedrà scendere in campo squadre di Serie A per due importanti sfide: Venezia-Torino, prevista per le 18:30, e il big match tra Inter e Atalanta, che inizierà alle 20:30. Con l’orario originario di chiusura del calciomercato fissato per le 20:00 dello stesso giorno, il rischio ora è che alcuni giocatori possano trovarsi a scendere in campo pur essendo già virtualmente trasferiti o comunque in procinto di lasciare le loro attuali squadre.

Questa situazione potrebbe creare non poche difficoltà sia per i club che per i giocatori stessi, generando incertezza e potenziali conflitti di interesse durante i 90 minuti di gioco. Inoltre, i tifosi potrebbero assistere a situazioni paradossali, con giocatori che potrebbero essere sostituiti o tenuti in panchina non per ragioni tecniche, ma per motivi di mercato.

Il posticipo della chiusura del calciomercato a mezzanotte potrebbe essere stato deciso per concedere più tempo alle società per concludere le ultime trattative, ma rischia di compromettere la regolarità delle partite in programma. Le polemiche sono destinate a crescere, soprattutto se qualche affare last minute dovesse influenzare le scelte tecniche o l’esito delle gare di quella giornata. Resta da vedere come i club gestiranno questa situazione e quali saranno le ripercussioni sul campionato, ma una cosa è certa: la decisione della FIGC farà discutere a lungo.

Ecco il post pubblicato da Criscitiello:

Slitta la chiusura del calciomercato: dalle 20 alle 24, sempre di venerdì 30 agosto. Ultime ore di trattative con in corso Inter-Atalanta (20.45). Ennesima follia della @FIGC #sportitalia @SerieA — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 9, 2024