Sportitalia, Cilli: “Verona, riflessioni su Baroni. Ballardini e Zanetti tra i possibili sostituti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Marco-Baroni-presentazione

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina del Verona potrebbe essere oggetto di valutazioni da parte della società gialloblù. Il club starebbe riflettendo sulla posizione dell’allenatore e, in caso di un eventuale cambio di guida tecnica, sarebbero già emersi alcuni possibili profili.

A riportare l’indiscrezione è Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X.


Secondo quanto riferito da Luca Cilli di Sportitalia, il Verona farà delle riflessioni sulla posizione di Baroni. Qualora la società decidesse di esonerare l’allenatore, tra i nomi presi in considerazione ci sarebbero Davide Ballardini e Paolo Zanetti.

Per Zanetti, in particolare, si tratterebbe di un possibile ritorno sulla panchina gialloblù.

Come evidenziato dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli, al momento si parla di valutazioni e possibili alternative, senza che sia stata comunicata una decisione definitiva sul futuro di Baroni.

L’indiscrezione rilanciata da Luca Cilli di Sportitalia apre dunque interrogativi sulla situazione tecnica del Verona, con Ballardini e Zanetti indicati tra i profili che potrebbero essere valutati in caso di esonero.

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