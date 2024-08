Sorpresa improvvisa: preso Alex Sandro a parametro zero | Accordo trovato all’improvviso

Colpo all’improvviso, Alex Sandro finisce il periodo da svincolato di lusso: accordo trovato tra il brasiliano ed il team

Fino a qualche ora fa era considerato come uno dei calciatori e difensori svincolati di lusso ancora alla ricerca di una squadra. Adesso, però, il periodo da “disoccupato” per Alex Sandro è giunto al termine.

Dopo nove anni in Serie A e, soprattutto, altrettante stagioni vissute con la maglia della Juventus, il club ed il calciatore hanno deciso di non proseguire più insieme il proprio rapporto.

Il tutto dopo aver conquistato ben 12 trofei, tra questi sei scudetti e 5 Coppa Italia. Di appendere le scarpette al chiodo non ci ha mai pensato. Anche perché, a 33 anni, ha ancora voglia di mettersi in gioco ed in mostra.

Proprio nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del colpo da parte del club. Con tanto di visite mediche e, soprattutto, firma sul contratto. Per lui accordo fino al 30 dicembre del 2026.

Alex Sandro trova squadra, addio Italia: ritorna in Brasile

Per il classe ’91 si era parlato, intensamente, di un ritorno a casa. Così è andato visto che il Brasile lo ha accolto dopo 14 anni dall’ultima volta in cui lasciò l’Atletico Paranaense per seguire il suo sogno di giocare ed affermarsi in Europa (cosa che fece prima con il Porto e poi con la Juventus). Adesso, però, il suo presente e futuro si chiama Flamengo.

Lo storico club brasiliano ha annunciato il suo arrivo in grande stile. Il club di Rio De Janiero seguiva da tempo il calciatore, intavolando una trattativa che si è concretizzata solamente da poco. L’obiettivo dell’atleta, infatti, era quello di proseguire la sua carriera, ma stando più vicino alla sua famiglia.

Alex Sandro, ufficiale il trasferimento al Flamengo: il comunicato

“Nel suo curriculum ha decine di trofei ed ora ha un solo obiettivo: vincerne di più, con la maglia rossonera. Benvenuto Alex Sandro“. Questo il comunicato in cui il Flamengo ha accolto il terzino sinistro.

Difficile vederlo in campo in occasione della “Coppa del Brasile” contro il Bahia giovedì 29 agosto. Molto più fattibile, invece, vederlo esordire in trasferta il 1 settembre. Avversario il Corinthians per la 25ma giornata del campionato sudamericano.