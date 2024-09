Sì, se volete vengo subito: Rabiot sta per chiudere a parametro zero | Coltellata ai tifosi

Finalmente ci siamo, la vicenda che vede come protagonista Adrien Rabiot sta per sbloccarsi: si chiude a parametro zero

Il calciomercato estivo si è chiuso proprio nelle ultime ore. Non sono assolutamente mancati i colpi di scena da parte dei top club che, in questa estate, si sono resi protagonisti di moltissimi affari. Sia in entrata che in uscita.

La regina indiscussa è stata, senza ombra di dubbio, la Juventus che ha rinforzato decisamente la squadra rispetto alla passata stagione. Tra coloro che hanno abbandonato la nave c’, senza dubbio, Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese non ha voluto rinnovare il contratto scaduto con il club bianconero. Troppa distanza tra quello che voleva l’atleta e la madre-procuratore e quello che gli offriva la società.

Tanto è vero che, per un bel po’ di mesi, è rimasto nella lista dei giocatori svincolati di lusso. Un periodo da “disoccupato” per l’ex PSG che sta per terminare. A quanto pare avrebbe trovato l’accordo con la sua nuova squadra.

Rabiot, trovata nuova squadra: si trasferisce a parametro zero nella big di A

In questi mesi ci sono stati importanti interessamenti da parte di club stranieri. Principalmente da Regno Unito e Spagna. Il suo sogno è quello di giocare in Premier League. Almeno per il momento, però, è destinato a rimanere tale visto che l’offerta che sta per arrivargli giunge dall’Italia. Il Milan non ha mai smesso di pensare al nazionale francese.

Dopo aver chiuso con un altro centrocampista, Silvano Vos dall’Ajax, i rossoneri sono disposti ad acquistarne un altro. Magari con l’uscita di Ismael Bennacer sempre più lontano dal ‘Diavolo’ e, viceversa, vicino all’Arabia Saudita (dove il mercato chiuderà nei primi giorni di settembre). Rabiot potrebbe seriamente accettare l’offerta dei rossoneri nelle prossime ore.

Milan, non solo Kone: mai tramontata la pista che porta a Rabiot

Il Milan ha una intesa di massima con Kouadio Kone ed il Borussia Monchegladbach. Anche se, allo stesso tempo, la pista che porta ad Adrien Rabiot non è mai tramontata del tutto.

Anche se l’offerta giunta non è quella che sperava: 5 milioni di euro più futuri bonus. Decisamente molto meno rispetto agli 8 che il calciatore e la madre continuano a chiedere.