In attesa del fatidico 3 giugno e di capire se ci saranno le nove retrocessione dalla Serie C e quali saranno le otto squadre ripescate dall’Eccellenza dopo l’annullamento degli Spareggi Nazionali, ecco qui di seguito quali potrebbero essere i nove gironi del campionato 2020-21.
Serie D, i possibili gironi 2020-21
GIRONE A
BORGOSESIA
BRA
BUSTO 81
CARONNESE
CASALE
CHIERI
DERTHONA
FOSSANO
GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO
IMPERIA
LAVAGNESE
PONTDONNAZ HONE ARNAD
PRATO
REAL FORTE QUERCETA
SANREMESE
SAVONA
SERAVEZZA POZZI
?
GIRONE B
ARCONATESE
BRUSAPORTO
CARAVAGGIO
CASATESE
CASTELLANZESE
FOLGORE CARATESE
LEGNANO
NIBIONNOGGIONO
PONTE SAN PIETRO
SCANZOROSCIATE
SEREGNO
SONDRIO
TELGATE
TRENTO
TRITIUM
VILLA VALLE
VIRTUS BOLZANO
VIRTUS CISERANO BERGAMO
?
?
GIRONE C
ADRIESE
AMBROSIANA
BELLUNO 1905
CALDIERO TERME
CARTIGLIANO
CHIONS
CJARLINS MUZANE
DELTA PORTO TOLLE
ESTE
LEGNAGO SALUS
LUPARENSE
MANZANESE
MESTRE
PRO DECO MONTEBELLUNA
SONA
UNION CLODIENSE CHIOGGIA
UNION FELTRE
UNION SAN GIORGIO SEDICO
?
?
GIRONE D
BAGNOLESE
BRENO
CALVINA SPORT
CORREGGESE
FANFULLA
FIORENZUOLA
FORLI’
LENTIGIONE
MARIGNANESE
MEZZOLARA
PROGRESSO
SAMMAURESE
SASSO MARCONI ZOLA
SPORTING FRANCIACORTA
VIGOR CARPANETO
?
?
?
GIRONE E
AGLIANESE
ALBALONGA
AQUILA MONTEVARCHI
BADESSE
CANNARA
FLAMINIA
FOLIGNO
FOLLONICA GAVORRANO
GRASSINA
MONTEROSI
MONTESPACCATO
PRO LIVORNO
SAN DONATO TAVARNELLE
SANGIOVANNESE
SCANDICCI
SPORTING CLUB TRESTINA
TIFERNO LERCHI
?
GIRONE F
ATLETICO CALCIO PORTO S.ELPIDIO
ATLETICO TERME FIUGGI
CASTELFIDARDO
CASTELNUOVO VOMANO
CATTOLICA S.M.
CITTA’ DI CAMPOBASSO
COMPRENSORIO VAIRANO
INSIEME AUSONIA
MONTEGIORGIO
OLYMPIA AGNONESE
PINETO
REAL GIULIANOVA
RECANATESE
SAN NICOLO’ NOTARESCO
TOLENTINO
VASTESE
VASTOGIRARDI
?
GIRONE G
APRILIA RACING CLUB
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA
CARBONIA
CASSINO
LANUSEI
LATINA
MURAVERA
OSTIA MARE LIDO
PORTICI
SASSARI LATTE DOLCE
TEAM NUOVA FLORIDA
TORRES
TRASTEVERE
VIS ARTENA
?
?
?
?
GIRONE H
AUDACE CERIGNOLA
BRINDISI
CASARANO
CITTA’ DI FASANO
FBC GRAVINA
FIDELIS ANDRIA
FOGGIA
GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
GLADIATOR
LAVELLO
MOLFETTA
NOCERINA
SANTA MARIA CILENTO
SORRENTO
TARANTO
TEAM ALTAMURA
?
?
GIRONE I
ACR MESSINA
AFRAGOLESE
BIANCAVILLA
CITTANOVESE
CASTROVILLARI
CITTA’ DI ACIREALE
DATTILO NOIR
FC MESSINA
GIUGLIANO
LICATA
MARINA DI RAGUSA
NOLA
PATERNO’
ROCCELLA
SAN LUCA
SAVOIA
TROINA
?