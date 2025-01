Serie C Girone C: tonfo Messina, il Crotone domina e vince 0-2. Vince la Casertana, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C con inizio ore 20.30. Il Messina affronta il Crotone in casa alla ricerca di una vittoria che possa permettere ai siciliani di dare continuità alla buona prestazione nell’ultimo turno di campionato. Turris e Casertana è un match, invece, ben più delicato con entrambe le formazioni che distanziano poche posizioni nella parte bassa della classifica.

I parziali:

Messina-Crotone 0-2 (Tumminello 40′; 60′)

Turris-Casertana 1-2 (Kontek 52′; Vano 63′, 80′)

CLASSIFICA

Monopoli – 44 punti

Benevento – 44 punti

Audace Cerignola – 42 punti

Avellino – 40 punti

Potenza – 39 punti

Crotone – 39 punti

Picerno – 33 punti

Catania – 32 punti

Trapani – 32 punti

Giugliano – 31 punti

Cavese – 28 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 28 punti

Juventus U23 – 27 punti

Latina – 26 punti

Foggia – 25 punti

Casertana – 23 punti

Messina – 19 punti

Turris – 13 punti

Taranto – 3 punti