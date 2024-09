Serie C Femminile: Siracusa-Palermo Women, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Siracusa-Palermo Women, valevole per la 2ª giornata del Campionato Serie C Femminile-Girone C 2024-2025, in programma alle ore 15.30.

SIRACUSA: 1 Martelli, 3 Salerno (Cap.), 4 Conciauro, 5 Bellaera, 6 Pannetto, 7 Merlino, 8 Rossi, 9 Alfano, 10 El Alami, 11 Forciniti, 21 Sesti. A disposizione: 12 Arcidiacono, 13 Maltese, 14 Geraci, 15 Lorefice, 16 Coppola, 17 Purpura, 18 Profumo, 19 Mouddih, 20 Bilardi. Allenatore: Buda.

PALERMO WOMEN: 77 Biundo, 6 Gippetto, 8 Piro, 10 Cancilla, 11 Coco (Cap.), 13 Cracchiolo, 19 Chirillo, 31 Priolo, 72 Ciampi, 73 Bruno, 74 Incontrera. A disposizione: 99 Buono, 3 La Mantia, 4 Ficano, 5 Puntaloro, 7 Bonanno, 20 Leto, 21 Ingrassia, 24 Ganci, 28 S. Viscuso. Allenatore: Pipitone.

Arbitro: Diella (Vasto).

AA1: Carpinteri (Siracusa).

AA2: Nalbantu (Siracusa).