Serie B: vince il Catanzaro sulla Salernitana. Pari in rimonta per il Frosinone contro la Juve Stabia. I risultati finali

Sono finite le gare di Serie B giocate oggi alle 17.15.

Juve Stabia-Frosinone 1-1 Allo Stadio Romeo Menti, Juve Stabia e Frosinone si sono divisi i punti in una partita che ha visto entrambe le squadre trovare la via del gol. Adorante ha aperto le marcature al 22′ con un’incisiva conclusione, mettendo in vantaggio i padroni di casa. Tuttavia, il Frosinone ha trovato il pareggio al 72′ grazie a Partipilo, che con un preciso tiro da fuori ha ristabilito l’equilibrio. La partita si è conclusa con un 1-1 che riflette l’intensa battaglia in campo.

Cittadella-Palermo 2-1 Un match ricco di emozioni al Tombolato ha visto il Cittadella trionfare in extremis contro il Palermo con un punteggio di 2-1. Nonostante un primo tempo dominato dagli ospiti, è stato Vita a sbloccare il match al 44′ per i padroni di casa. Il Palermo non si è dato per vinto e al 55′ ha trovato il pareggio con Lund, che ha finalizzato una punizione di Brunori. Il dramma finale si è consumato al 91′, quando l’ex rosanero Masciangelo ha segnato il gol vittoria contro la sua ex squadra, regalando una vittoria amara al Cittadella.

Catanzaro-Salernitana 1-0 Il Catanzaro ha ottenuto una vittoria importante contro la Salernitana grazie a un gol di Iemmello al 57′. La partita è stata combattuta e piena di tensione fino agli ultimi minuti. Il Catanzaro ha pensato di aver raddoppiato al 85′ con Pittarello, ma la rete è stata annullata per un fallo di mano, lasciando il punteggio sul 1-0.