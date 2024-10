Serie B: pari senza reti nel primo tempo di Sudtirol-Frosinone

Al termine del primo tempo della partita valida per l’11ª giornata di Serie B, Sudtirol e Frosinone non sono riusciti a sbloccare il risultato, che rimane fermo sullo 0-0. In un match giocato con intensità e tatticismo, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per andare in vantaggio, ma la precisione sotto porta è mancata. I portieri di entrambi i team si sono distinti per alcune parate decisive, mantenendo inviolate le proprie reti. Il secondo tempo promette scintille mentre le due formazioni cercano di rompere l’equilibrio e portare a casa i tre punti.

