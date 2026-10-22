Serie B, torna #ioleggoperché: libri negli stadi per l’ottava giornata. L’iniziativa della Lega B

La Serie B scende in campo anche per promuovere la cultura e la lettura. In occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie BKT, la Lega Serie B rinnova per il decimo anno consecutivo la propria adesione a #ioleggoperché, la campagna nazionale dedicata all’educazione e alla promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

L’iniziativa, sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolgerà gli stadi del campionato cadetto, trasformandoli in luoghi di sensibilizzazione e partecipazione culturale.





Serie B, libri protagonisti negli stadi dell’ottava giornata

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso il 22 ottobre 2026, la Lega Serie B ha annunciato il proprio sostegno alla campagna #ioleggoperché, che ha già superato quota 30mila scuole iscritte.

Il progetto è sostenuto da B4People, la piattaforma della Lega B dedicata alla sostenibilità sociale e ambientale, e punta a coinvolgere tifosi, famiglie e comunità locali.

Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa è:

«Libri che uniscono. Una comunità che cresce».

Un invito a riconoscere nella lettura uno strumento di inclusione, crescita personale e condivisione, capace di offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni.

Bambini in campo con un libro: il cerimoniale speciale

Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa riguarderà il tradizionale ingresso delle squadre sul terreno di gioco.

Durante l’ottava giornata di Serie BKT, infatti, i bambini che accompagneranno calciatori e arbitri porteranno con sé un libro.

Al termine del cerimoniale, ciascun bambino potrà conservare il volume ricevuto, diventando simbolicamente portatore di una storia da leggere e condividere.

La campagna sarà inoltre promossa attraverso i led a bordocampo, i maxischermi degli stadi e i messaggi degli speaker, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di spettatori.

Bedin: «Leggere significa acculturarsi, aprire la mente e riflettere»

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’iniziativa.

«Con questa adesione, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di generare valore per il territorio e per le nuove generazioni, riconoscendo nello sport un veicolo efficace per diffondere principi positivi e contribuire alla crescita delle comunità. Leggere libri significa acculturarsi, aprire la mente, riflettere ed elaborare pensieri, idee e sentimenti. Ogni ancor più di ieri».

Parole che confermano la volontà della Lega B di utilizzare il calcio non soltanto come evento sportivo, ma anche come occasione per diffondere valori educativi e sociali.

Dal 7 al 15 novembre la raccolta dei libri per le scuole

L’iniziativa proseguirà anche oltre il weekend calcistico.

Dal 7 al 15 novembre 2026, infatti, sarà possibile recarsi nelle librerie aderenti alla campagna #ioleggoperché e donare un libro alle biblioteche scolastiche.

La raccolta coinvolgerà scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, oltre agli asili nido.

L’obiettivo è arricchire il patrimonio librario degli istituti scolastici, offrendo a bambini e ragazzi maggiori possibilità di apprendimento, immaginazione e scoperta.

Anche Palermo-Carrarese nel weekend dedicato alla lettura

Tra le partite dell’ottava giornata di Serie BKT figura anche Palermo-Carrarese, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera.

Anche il weekend calcistico dei rosanero rientra dunque nella giornata di sensibilizzazione promossa dalla Lega Serie B, che affiancherà al tradizionale spettacolo sportivo un messaggio dedicato alla lettura.

Un’iniziativa che unisce calcio, scuola e cultura, ricordando come gli stadi possano diventare luoghi di aggregazione e crescita per le nuove generazioni.