Serie B: il Bari rallenta la corsa dello Spezia, al “Picco” termina 0 a 0. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match tra Spezia e Bari, anticipo della decima giornata di Serie B. Allo stadio “Alberto Picco” le due squadre pareggiano 0 a 0. Padroni di casa più propositivi in tutta la partita: nel primo tempo colpiscono un palo con Pio Esposito mentre, nella ripresa, Reca colpisce la traversa. I biancorossi resistono per tutti i 90 minuti agli attacchi dei padroni di casa, i quali però non impensieriscono più di tanto Radunovic.

Ecco la classifica aggiornata:

Pisa 22

Spezia 20*

Sassuolo 18

Cremonese 14

Juve Stabia 14

Brescia 13

Bari 12*

Palermo 12

Reggiana 12

Südtirol 12

Mantova 12

Cesena 11

Salernitana 11

Sampdoria 11

Modena 10

Catanzaro 9

Carrarese 8

Cittadella 8

Cosenza 6

Frosinone 6

*Una partita in più