La Serie A riparte, adesso è ufficiale, ma tiene banco ancora la grana dei diritti tv e di poter vedere il massimo campionato italiano in chiaro. Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, le modalità proposte alle 2 pay tv (Sky e Dazn”, sarebbero una diretta gol in chiaro per giornate fitte di gare in contemporanea e una visione in chiaro degli highlights.