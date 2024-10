Serie A: Milan salvato al 97′ dal Var, contro l’Udinese termina 1 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude 1 a 0 il match dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Udinese. A San Siro i rossoneri vincono grazie alla rete di Chukwuez siglata nel primo tempo su assist di Pulisic, ma poi per gli uomini di Fonseca la strada si fa in salita per l’espulsione di Reijnders. Prima del duplice fischio a Ehizibue viene annullata la rete del pareggio e nella ripresa, i bianconeri, fanno di tutto per pareggiare. Durante il recupero, Kabasele firma l’1-1 ma Chiffi viene richiamato al Var e annulla il gol per fuorigioco.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 16

Inter 14

Milan 14*

Juventus 13

Lazio 13

Udinese 13*

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9*

Parma 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

*Una partita in più