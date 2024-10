Segna due reti e perde tre dita: tragico incidente per il calciatore Fabio Schifano

Ha del clamoroso quanto accaduto in KSCT Menen-SK Zillebeke, gara della quarta divisione provinciale C terminata 4 a 0 per i padroni di casa. Fabio Schifano, autore di una doppietta nel giorno del suo compleanno, è stato costretto a ricoverarsi per via di un ordigno pirotecnico (Cobra 6), scambiato dal giocatore per un fumogeno. L’attaccante, nel tentativo di rimuovere l’oggetto dal campo, ha perso tre dita dopo l’esplosione.

In un’intervista a HLN, ha rivelato: «Quando il fumo si è diradato, ho visto che una parte delle mie dita erano scomparse. L’arbitro ha fischiato e poi una specie di granata è stata lanciata in campo”, ha spiegato Mathieu Verhoest, presidente della squadra locale SK Zillebeke. All’inizio tutti pensavano che fosse un fumogeno, ma poi si è scoperto che in realtà era un Cobra 6. Si tratta di un’arma proibita nel nostro Paese».

La polizia ha arrestato il il responsabile: un 21enne di Wevelgem, interrogato e poi rilasciato.

O jogador de futebol Fabio Schifano, do KSCT Menen, da Bélgica, perdeu três dedos da mão direita após ser atingido por fogos de artifício durante a partida contra o SK Zillebeke. 🇧🇪 pic.twitter.com/6fjAcfSSBR — RuZa (@euruza) October 22, 2024