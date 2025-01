Schira: “Bari-Maggiore, fumata bianca in arrivo”

Colpo a centrocampo in arrivo per il Bari. Come emerso nelle ultime ore, i biancorossi hanno insistito con la Salernitana per l’ingaggio di Giulio Maggiore, in uscita dai granata che, inizialmente, erano intenzionati a inserire il giocatore all’interno di un’eventuale trattativa per Giuseppe Sibilli, attaccante dei pugliesi che ha deciso di sposare il progetto della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com, l’ex centrocampista dello Spezia si trasferirà al Bari con la formula del prestito e le due società sono ad un passo dall’intesa definitiva.

