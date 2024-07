Sassuolo, Carnevali: «Berardi? Al momento zero offerte per lui»

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato alla stampa durante il Gran Galà di apertura del calciomercato, affrontando vari temi, tra cui il futuro di Domenico Berardi.

Di seguito le sue parole:

«Oggi è difficile dire dove andrà Berardi. Per lui adesso la cosa più importante è recuperare al più presto dall’infortunio, perché i tempi di recupero non sono così brevi. Dovrebbe rientrare a fine settembre-ottobre, dobbiamo lasciargli il tempo. Non c’è interesse di nessuna società e quindi è difficile fare un prezzo. Ora la priorità è un rientro nei tempi giusti che possa consentirgli di tornare il calciatore che era e noi lo aspettiamo».