“Sarà aggregato alla rosa già da prossima settimana”: Ibrahimovic ha chiuso il primo colpo di gennaio | Fonseca lo inizia ad allenare

Il dirigente svedese ha annunciato in diretto l’arrivo del primo innesto della sessione di mercato invernale: ecco di chi si tratta.

Tra alti e bassi il Milan prosegue la sua annata. Al netto di qualche risultato positivo, che vede tutto sommato la squadra ancora in corsa su tutti i fronti, il Diavolo continua a ricevere critiche dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Di sicuro in cima alla lista di coloro che sono stati presi di mira c’è Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese è spesso accusato di non aver dato una chiara identità di gioco, e soprattutto di avere troppe lacune in fase difensiva. Allo stesso modo poi ad essere nel mirino è anche la società, colpevole di non aver condotto una campagna acquisti sufficientemente rilevante, non andando a rinforzare la rosa nei reparti in cui bisognava intervenire.

Ed è proprio per questa ragione che il club sette volte campione d’Europa sta pensando a tornare in azione nella sessione di gennaio. E prima ancora che questo apra i suoi battenti, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato in diretta il primo colpo, che sarà aggregato alla rosa già a partire dalla prossima settimana. Fonseca può già iniziarci a lavorare.

Milan, arriva il primo colpo del mercato di gennaio

Prima della gara di Champions League giocata e vinta per 3-2 dal Milan contro lo Slovan Bratislava nel tardo pomeriggio di martedì, il dirigente svedese ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le domande che gli poste sono state diverse, e tra queste non è mancata quella relativa al mercato.

In merito a ciò, Ibra ha risposto annunciando il primo colpo in vista di gennaio. Anche se non si tratta propriamente di un nuovo acquisto. ”Per il mercato di gennaio, Bennacer sarà un innesto extra che potrà darci una mano a centrocampo davanti alla difesa con la sua qualità, con il ritorno dall’infortunio previsto tra una settimana”

Grande notizia per Fonseca

Bennacer ha saltato praticamente tutta la prima parte di stagione a causa di uno strappo muscolare al polpaccio. Sebbene il suo rientro sembrava dover arrivare più in la, come annunciato da Ibra questo pare imminente.

Visto che settimana prossima inizierà ad allenarsi in gruppo, il centrocampista algerino ritroverà a poco a poco la condizione migliore, diventando così quasi del tutto un nuovo acquisto per mister Fonseca.