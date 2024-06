Sampdoria, Osti: «La sconfitta di Palermo ha lasciato l’amaro in bocca»

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla Sampdoria e riporta un’intervista all’ex ds Carlo Osti il quale parla anche dei playoff persi dai doriani contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Per come era cominciata con complicazioni di diverso tipo, inclusi i due punti di penalizzazione, essersi qualificati ai playoff deve essere considerato un risultato positivo. Certo la sconfitta di Palermo ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Non mi aspettavo una Samp così remissiva soprattutto alla luce della grande rincorsa e dei miglioramenti evidenziati nelle settimane precedenti.»