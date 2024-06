Riunione urgente tra allenatore e ds: ti prego, prendimi Thiago Alcantara | A parametro zero distrugge la Serie A

Thiago Alcantara a un passo della Serie A. Parametro zero che fa gola a tanti, ma un club è in vantaggio per portarlo in Italia.

Finirà quest’anno l’avventura in Premier League di Thiago Alcantara. Lo spagnolo infatti ha già detto addio al Liverpool, e il suo contratto in scadenza l’1 luglio 2024 non verrà rinnovato. Adesso per lui si apriranno diverse porte, dopo una stagione non facile certo.

Quest’anno Thiago ha collezionato appena una presenza in campionato, e la sua stagione è stata segnata da diversi guai fisici, oltre ad essere uscito definitivamente dal progetto tecnico del – seppur partente – Klopp. Gli estimatori però per una leggenda di questo calibro del calcio non mancano assolutamente.

Oltre alle classiche sirene provenenti dall’Arabia, il calciatore infatti sarebbe tentato dal rimettersi in gioco in un campionato ancora competitivo, e dalla Serie A avrebbero già bussato alla sua porta.

Addio ufficiale al Liverpool

L’annuncio ufficiale era arrivato proprio da parte del club inglese lo scorso 17 maggio, quando con un comunicato sul sito della società il Liverpool aveva salutato lo spagnolo e Matip, entrambi in scadenza nel 2024. Adesso senza una squadra, a 33 anni Thiago Alcantara si guarderà in giro, per provare a firmare forse l’ultimo contratto importante della sua carriera.

Sullo sfondo ci sarebbe la Roma, che vorrebbe convincerlo a venire in Serie A e a chiudere la carriera nella capitale. I giallorossi non vorrebbero farsi scappare un tale colpo a parametro zero, che porterebbe nella rosa di De Rossi tantissima qualità ma soprattutto esperienza. L’unico nodo al momento sarebbe rappresentato dall’ingaggio.

Thiago Alcantara: occasione a zero per la Roma

Del resto De Rossi ha già dimostrato di potere trattare grandi campioni al tramonto della loro carriera. Lo ha fatto con Paredes, egregiamente, e Thiago Alcantara potrebbe sicuramente risultare un sostituto di grande livello, classe ed esperienza internazionale da vendere, e ancora qualche stagione buona nelle gambe.

Tutto dipenderà dalla volontà dello spagnolo di rimettersi in gioco. Già negli scorsi mesi il suo nome era stato accostato alle big della Serie A, e la Roma pare essere una delle destinazioni più quotate. L’unico nodo come detto potrebbe essere rappresentato dal contratto e dallo stipendio, molto alto di Alcantara (12 milioni netti a stagione). Nei prossimi giorni potrebbero partire i primi contatti, per provare a regalare a De Rossi un altro big per la stagione 2025.